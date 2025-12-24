пампухи / © Credits

Пісні пампухи займають особливе місце: без молока та яєць, але з тією самою повітряною текстурою, м’якістю та знайомим ароматом свята. Гарна новина — правильно приготовані пісні пампухи залишаються ніжними та пухкими навіть наступного дня. Та все ж найкращі вони тоді, коли ще теплі, щойно з пательні, щедро обсипані цукром, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці vivien_kb.

Інгредієнти пшеничне борошно 500 г тепла вода 250 мл рослинна олія 50 мл цукор 50 г сіль ¼ ч. л сухі дріжджі 12 г макова начинка цукор для обсипання

Приготування

Борошно просійте, це допомагає зробити тісто легким і пухким. В окремій мисці з’єднайте теплу воду, цукор, сіль, сухі дріжджі та олію. Суміш залиште на 10–15 хв, щоб дріжджі активувалися. Рідку основу поступово додайте до борошна, замішайте м’яке, еластичне тісто. Накрийте та залиште у теплому місці на 1–1,5 години — до збільшення об’єму вдвічі. Готове тісто розкачайте у пласт. На нього викладіть по чайній ложці макової начинки, накрийте другим пластом тіста та зробіть пампухи склянкою чи круглою формою. Сформовані пампухи залиште ще на 20–30 хв, щоб вони стали ще повітрянішими. Пампухи смажать у великій кількості добре розігрітої олії на середньому вогні до рівномірної золотистої скоринки. Важливо не поспішати, занадто висока температура може підрум’янити поверхню, але залишити середину сирою. Щойно зняті з олії пампухи обвалюють у цукрі. Саме в гарячому вигляді вони вбирають солодкість і стають особливо ніжними.

Поради

Температура води має бути теплою, але не гарячою — це ключ до активних дріжджів.

Не перевантажуйте пампухи начинкою: баланс забезпечить ідеальну форму та рівномірне смаження.

Зберігати пампухи краще у закритому контейнері — так вони залишаться м’якими й наступного дня.

Пісні пампухи — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити справжнє диво. Вони легко вписуються і у святковий стіл, і у затишний домашній вечір. Золотисті, пухкі та ароматні, вони доводять, що класика не потребує зайвих ускладнень — лише часу, уваги та трішки любові.