Сходили на святковий шопінг: відому акторку заскочили із дочкою-моделлю на вулиці
За день до Святвечора мама і донька сходили по покупки.
Американська акторка та телеведуча Ліза Ріна потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі після шопінгу. Сфотографували знаменитість разом із її молодшою дочкою Амелією, яка теж активно будує кар’єру моделі.
Мама і донька були одягнені просто і у зручні образи, які включали об’ємні куртки і широкі прості штани. Також свої луки знаменитості доповнили сонцезахисними окулярами та сумками. Однак якщо ліза була у кросівках, то Амелія поєднала спортивний лук із в’єтнамками.
Нагадаэмо, що також мама і донька інколи приходять разом на світські заходи. Разом вони відвідали гламурний захід бренду Swarovski і обидві були у приголомшливих чорних сукнях.