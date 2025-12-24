Сходили на святковий шопінг: відому акторку заскочили із дочкою-моделлю на вулиці

Ліза Ріна та Амелія Грей / © Getty Images

Американська акторка та телеведуча Ліза Ріна потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі після шопінгу. Сфотографували знаменитість разом із її молодшою дочкою Амелією, яка теж активно будує кар’єру моделі.

Мама і донька були одягнені просто і у зручні образи, які включали об’ємні куртки і широкі прості штани. Також свої луки знаменитості доповнили сонцезахисними окулярами та сумками. Однак якщо ліза була у кросівках, то Амелія поєднала спортивний лук із в’єтнамками.

Ліза Ріна та Амелія Грей / © Getty Images

Нагадаэмо, що також мама і донька інколи приходять разом на світські заходи. Разом вони відвідали гламурний захід бренду Swarovski і обидві були у приголомшливих чорних сукнях.

