Пухлина стискала органи і не давала дихати: з тіла жінки видалили гігантське утворення

Польські медики з лікарні у Тарновських Гурах видалили у 47-річної пацієнтки пухлину яєчника вагою близько 25 кг.

Про це повідомило видання RMF24/PAP.

За словами медиків, жінку шпиталізували до гінекологічно-акушерського відділення зі скаргами на сильний біль та утруднене дихання. Після діагностики лікарі виявили велику пухлину. Вона стискала внутрішні органи та обмежувала здатність легень до нормального дихання.

Операцію проводили багатопрофільною командою, у складі якої були гінекологи, хірурги, анестезіологи, терапевти.

За даними лікарні, пацієнтку виписали додому через кілька днів після операції, знизивши вагу зі 137 до 113 кілограмів.

Жінка зізналася, що планувала свій перший візит до закладу роком раніше, але відмовилася через страх. Крім того, вона уникала оглядів протягом наступних місяців.

