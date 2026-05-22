- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій сукні з чорними аксесуарами: королева Іспанії Летиція вийшла у світ у вишуканому луку
Її Величність вигуляля класичну сукню, яка ідеально підіходить для будь-якої подуї.
Королева Іспанії Летиція відвідала Академію офіцерів Цивільної гвардії в Аранхуесі з нагоди десятої річниці відкриття її нинішньої штаб-квартири. Під час свого візиту вона відвідала навчання з тактичного командування та управління в межах внутрішнього курсу підвищення кваліфікації з використанням симулятора.
Вона також переглянула демонстрації використання пристроїв для керування дорогами загального користування та навичок самооборони поліції, виконані студентами програми прямого вступу.
Її Величність одягла на захід білу сукню з твіду довжиною до колін, що мала рукави три чверті. Летиція одягла вбрання з чорним поясом та лаконічними туфлями з відкритими п’ятками.
Це образ вона продемонструвала після того як вигуляла сукню від Adolfo Domínguez з короткими рукавами, дизайн якої вирізнявся чіткими лініями та впізнаваним розрізом на спідниці.