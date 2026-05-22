ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Одяглася у стилі бохо: герцогиня Единбурзька Софі сходила на цікавий захід

Улюблена невістка королеви Єлизавети II продемонструвала гарний образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Софі, герцогиня Единбурзька

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька відвідала відкриття виставки графства Девон у Вестпойнті. Це було триденне святкування сільського господарства і їжі, яке об’єднало традиції, розваги та чемпіонати з тваринництва.

Герцогиня Единбурзька зустрілася з фермерами, експонентами, волонтерами та членами сільської громади.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Вона давно підтримує британське сільське господарство та подібні організації через свою роботу з сільськогосподарськими товариствами та благодійними організаціямиі. Вона також зустрілася з давніми прихильниками виставки та представниками організацій, пов’язаних з виробництвом продуктів харчування.

Одягла вона на захід ансамбль у бохо-стилі, адже поєднала довгу спідницю з принтом, вельветовий жакет і білу блузку з рюшами. Її аксесуари були коричневого кольору і чудово вписувались у стиль.

Раніше її помітили, коли вона керувала возом на кінному шоу. Королівське кінне шоу відбулося у Віндзорі, у Гоум-парку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie