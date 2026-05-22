Одяглася у стилі бохо: герцогиня Единбурзька Софі сходила на цікавий захід

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Реклама

Герцогиня Единбурзька відвідала відкриття виставки графства Девон у Вестпойнті. Це було триденне святкування сільського господарства і їжі, яке об’єднало традиції, розваги та чемпіонати з тваринництва.

Герцогиня Единбурзька зустрілася з фермерами, експонентами, волонтерами та членами сільської громади.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Вона давно підтримує британське сільське господарство та подібні організації через свою роботу з сільськогосподарськими товариствами та благодійними організаціямиі. Вона також зустрілася з давніми прихильниками виставки та представниками організацій, пов’язаних з виробництвом продуктів харчування.

Реклама

Одягла вона на захід ансамбль у бохо-стилі, адже поєднала довгу спідницю з принтом, вельветовий жакет і білу блузку з рюшами. Її аксесуари були коричневого кольору і чудово вписувались у стиль.

Раніше її помітили, коли вона керувала возом на кінному шоу. Королівське кінне шоу відбулося у Віндзорі, у Гоум-парку.

Новини партнерів