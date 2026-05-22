ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
2 хв

Без низки зірок: збірна Англії оголосила заявку на ЧС-2026

Томас Тухель визначив склад "Трьох левів" на прийдешній Мундіаль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Англії з футболу

Збірна Англії з футболу / © Associated Press

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель оголосив заявку команди на фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

До списку потрапили 26 футболістів, які зможуть зіграти на турнірі.

Зазначимо, що поза заявкою "Трьох левів" на прийдешній Мундіаль залишилося чимало зіркових гравців, серед яких Коул Палмер, Філ Фоден, Трент Александер-Арнольд, Люк Шоу та Гаррі Магвайр.

Заявка збірної Англії на ЧС-2026

Воротарі: Дін Гендерсон ("Крістал Пелас"), Джордан Пікфорд ("Евертон"), Джеймс Траффордд ("Манчестер Сіті").

Захисники: Марк Геї, Джон Стоунз, Ніко О'Райлі (всі — "Манчестер Сіті"), Ден Берн, Валентіно Лівраменто (обидва — "Ньюкасл"), Езрі Конса ("Астон Вілла"), Джед Спенс ("Тоттенгем"), Джарел Кванса ("Баєр"), Ріс Джеймс ("Челсі").

Півзахисники: Еберечі Езе, Деклан Райс (обидва — "Арсенал"), Джордан Гендерсон ("Брентфорд"), Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид), Еліот Андерсон ("Ноттінгем"), Коббі Мейну ("Манчестер Юнайтед"), Морган Роджерс ("Астон Вілла").

Нападники: Гаррі Кейн ("Баварія"), Букайо Сака, Ноні Мадуеке (обидва — "Арсенал"), Маркус Рашфорд ("Барселона"), Оллі Воткінс ("Астон Вілла"), Ентоні Гордон ("Ньюкасл"), Айвен Тоуні ("Аль-Ахлі" Джидда).

На ЧС-2026 англійці зіграють у групі L проти Хорватії, Гани та Панами.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie