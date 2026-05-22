Без низки зірок: збірна Англії оголосила заявку на ЧС-2026

Збірна Англії з футболу / © Associated Press

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель оголосив заявку команди на фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

До списку потрапили 26 футболістів, які зможуть зіграти на турнірі.

Зазначимо, що поза заявкою "Трьох левів" на прийдешній Мундіаль залишилося чимало зіркових гравців, серед яких Коул Палмер, Філ Фоден, Трент Александер-Арнольд, Люк Шоу та Гаррі Магвайр.

Заявка збірної Англії на ЧС-2026

Воротарі: Дін Гендерсон ("Крістал Пелас"), Джордан Пікфорд ("Евертон"), Джеймс Траффордд ("Манчестер Сіті").

Захисники: Марк Геї, Джон Стоунз, Ніко О'Райлі (всі — "Манчестер Сіті"), Ден Берн, Валентіно Лівраменто (обидва — "Ньюкасл"), Езрі Конса ("Астон Вілла"), Джед Спенс ("Тоттенгем"), Джарел Кванса ("Баєр"), Ріс Джеймс ("Челсі").

Півзахисники: Еберечі Езе, Деклан Райс (обидва — "Арсенал"), Джордан Гендерсон ("Брентфорд"), Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид), Еліот Андерсон ("Ноттінгем"), Коббі Мейну ("Манчестер Юнайтед"), Морган Роджерс ("Астон Вілла").

Нападники: Гаррі Кейн ("Баварія"), Букайо Сака, Ноні Мадуеке (обидва — "Арсенал"), Маркус Рашфорд ("Барселона"), Оллі Воткінс ("Астон Вілла"), Ентоні Гордон ("Ньюкасл"), Айвен Тоуні ("Аль-Ахлі" Джидда).

На ЧС-2026 англійці зіграють у групі L проти Хорватії, Гани та Панами.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

