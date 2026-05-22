"Манчестер Юнайтед" призначив головного тренера
Майкл Каррік став повноцінним керманичем "червоних дияволів".
Англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Майкла Карріка на посаду головного тренера команди.
Нова угода з 44-річним фахівцем розрахована до літа 2028 року, повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".
Каррік очолив "Манчестер Юнайтед" у січні 2026 року, але як тимчасовий тренер. На чолі "манкуніанців" він здобув 11 перемог в 16 матчах та вивів команду до Ліги чемпіонів на наступний сезон.
Перед заключним туром МЮ вже гарантував собі фініш на 3-му місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи 68 очок після 37 матчів.
Раніше повідомлялося, що "Арсенал" уперше за 22 роки став чемпіоном АПЛ.