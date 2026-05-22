ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

"Манчестер Юнайтед" призначив головного тренера

Майкл Каррік став повноцінним керманичем "червоних дияволів".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Майкл Каррік

Майкл Каррік / © Associated Press

Англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Майкла Карріка на посаду головного тренера команди.

Нова угода з 44-річним фахівцем розрахована до літа 2028 року, повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".

Каррік очолив "Манчестер Юнайтед" у січні 2026 року, але як тимчасовий тренер. На чолі "манкуніанців" він здобув 11 перемог в 16 матчах та вивів команду до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Перед заключним туром МЮ вже гарантував собі фініш на 3-му місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи 68 очок після 37 матчів.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" уперше за 22 роки став чемпіоном АПЛ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie