"Манчестер Юнайтед" призначив головного тренера

Англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Майкла Карріка на посаду головного тренера команди.

Нова угода з 44-річним фахівцем розрахована до літа 2028 року, повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".

Каррік очолив "Манчестер Юнайтед" у січні 2026 року, але як тимчасовий тренер. На чолі "манкуніанців" він здобув 11 перемог в 16 матчах та вивів команду до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Перед заключним туром МЮ вже гарантував собі фініш на 3-му місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи 68 очок після 37 матчів.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" уперше за 22 роки став чемпіоном АПЛ.

