Роналду оформив дубль і вперше став чемпіоном Саудівської Аравії

"Аль-Наср" легендарного португальського форварда Кріштіану Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії сезону-2025/26.

У заключному турі команда 41-річного португальця на своєму полі розгромила "Дамак" з рахунком 4:1.

Сам Роналду в цьому поєдинку оформив дубль, забивши свої 972-й та 973-й голи у професійній кар'єрі.

Таким чином, "Аль-Наср" на 2 очки випередив "Аль-Хіляль" у підсумковій турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

Для "Аль-Насра" це десяте чемпіонство в історії та перше від сезону-2018/19.

Для Роналду це другий виграний трофей в "Аль-Насрі". Раніше 2023 року Кріштіану з клубом став переможцем арабської Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на чемпіонат світу-2026.

