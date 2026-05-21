На п’ятому році повномасштабного вторгнення в Україну тиск на президента РФ Володимира Путіна посилюється. Водночас є три головні чинники, які перетворюють війну на виснаження на серйозну проблему для Кремля.

Про це пише BILD.

Перший чинник — критичні втрати особового складу

За даними західних аналітиків, щомісячні втрати російської армії (вбиті та поранені) наразі становлять близько 35 тисяч солдатів. Російські опозиційні видання «Медуза» та «Медиазона» підрахували, що від початку війни до кінця 2025 року загинуло приблизно 352 тисячі військовослужбовців РФ, із яких імена понад 217 тисяч встановлено точно.

Загальні втрати Росії з урахуванням поранених оцінюють у 1,5 мільйона осіб, що становить близько 3% від усього чоловічого населення призовного віку (від 18 до 59 років). Хоча Кремль встигає набирати нових рекрутів для компенсації цих втрат, чисельність армії вторгнення більше не зростає.

Другий чинник — зупинка наступу та втрата територій

Вперше з жовтня 2023 року зафіксовано тенденцію до втрати Росією раніше захоплених позицій. Згідно з аналізом видання The Economist, з початку року російські війська спромоглися окупувати лише близько 220 квадратних кілометрів (0,04% території України). Водночас Сили оборони України за останні місяці повернули під свій контроль 189 квадратних кілометрів.

Експерт із безпеки Крістіан Меллінг у коментарі BILD зазначив, що ситуація на лінії фронту динамічна і може швидко змінюватися, тому спроможність України утримати ці території залишається під питанням.

Третій чинник — перенесення війни на територію РФ

Третім чинником тиску на Кремль стали регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, військових об’єктах та інфраструктурі глибоко в тилу Росії. Зокрема, під час однієї з наймасштабніших атак із використанням понад 600 дронів руйнування та жертви зафіксували у Московському регіоні.

За словами Меллінга, перенесення бойових дій углиб Росії є вагомим психологічним фактором, оскільки стабільність режиму Путіна безпосередньо залежить від настроїв у Москві. Попри прогнози деяких спостерігачів про можливий поворотний момент у війні до літа, експерт вважає, що протистояння триватиме у форматі лінійної війни на виснаження з поступовим просуванням сторін.

