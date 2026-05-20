“Це бумеранг війни”: Мельник різко відповів Небензі в ООН через удари по Москві

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник України Андрій Мельник прокоментував заяви постпреда РФ Василя Небензі щодо атак безпілотників по території Росії.

Український дипломат наголосив, що Кремль сам розв’язав війну проти України, а нинішні події є наслідком російської агресії.

“Те, що зараз відбувається в Росії — це бумеранг війни, який Путін запустив проти України, і тепер він повертається назад”, — заявив Мельник.

Він також підкреслив, що Україна завдає ударів виключно по військових цілях та об’єктах, пов’язаних із забезпеченням російської армії, відповідно до міжнародного права.

Крім того, представник України закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію та перекрити постачання компонентів, які РФ використовує для виробництва озброєння.

Раніше Василь Небензя поскаржився в ООН на масовані атаки безпілотників по Москві та інших регіонах Росії.

Нагадаємо, Сили оборони України ефективно нищать російську нафтову інфраструктуру, діставшись після портів і заводів у Туапсе, Пермі та Рязані до об’єктів під Москвою. Зокрема, на нафтоперекачувальній станції «Солнечногорская» знищено чотири гігантські резервуари РВС-5000. Така рекордна ефективність ударів, що викликає масштабні пожежі, зумовлена використанням нових потужних бойових частин на дронах FP-1.

Успішні удари дронів по Московському регіону засвідчили, що Росія більше не має повністю безпечних територій, а Кремль не здатен захистити навіть власну столицю з її найпотужнішою системою ППО. За словами політолога Олександра Черненка, СБУ нав’язує ворогові невигідну модель війни, змушуючи розтягувати протиповітряну оборону та виснажувати ресурси. Крім стратегічного удару по іміджу РФ, атаки на НПЗ і підприємства ВПК руйнують військову логістику, підривають доходи російського бюджету та порушують виробництво критично важливої мікроелектроніки для ракет і дронів.

