У Дніпрі пролунали вибухи через атаку РФ: спалахнула пожежа
У Дніпрі після російської атаки спалахнула пожежа, інформація про постраждалих наразі уточнюється.
У ніч проти 20 травня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару у місті виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, після атаки у Дніпрі спалахнула пожежа. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик.
