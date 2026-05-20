У Дніпрі пролунали вибухи через атаку РФ: спалахнула пожежа

Пожежа, вогонь

У ніч проти 20 травня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару у місті виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, після атаки у Дніпрі спалахнула пожежа. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик.

