У Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик
Кількість поранених внаслідок російської атаки на Дніпро зросла до дев’яти. Серед постраждалих — 10-річний хлопчик.
У Дніпрі зросла кількість постраждалих через російську атаку. Наразі відомо про дев'ятьох поранених.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику. Він, а також четверо дорослих, перебувають на амбулаторному лікуванні.
Ще чотирьох людей госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Раніше повідомлялося про влучання у житловий квартал міста та пожежі після атаки. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби.
