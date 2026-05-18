У Дніпрі після російської атаки палав дах 24-поверхового будинку (відео)
У Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на даху 24-поверхового житлового будинку, яка виникла внаслідок російської атаки. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Російська атака на Дніпро в ніч проти 18 травня спричинила пожежу на даху 24-поверхового житлового будинку. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, внаслідок удару у багатоповерхівці спалахнула пожежа, однак надзвичайники швидко приборкали вогонь. У цьому будинку, попередньо, минулося без постраждалих.
У Дніпрі вночі лунали вибухи на тлі російської атаки. В області працювали сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що у Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик.