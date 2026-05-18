В Одесі після атаки РФ пошкоджені десятки будинків (фото)
В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки у двох районах міста, зокрема багатоповерхівки та приватні оселі.
За даними Одеської міської військової адміністрації, пошкоджено чотири багатоквартирні та 22 приватні будинки. На місцях розгорнули оперативні штаби, працюють міські служби.
Мешканцям надають необхідну допомогу. Також триває фіксація пошкоджень і прийом заяв на оформлення матеріальної допомоги за міською програмою “Незламна Одеса” та державною програмою єВідновлення.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок нічної атаки російських дронів пошкоджені житлові будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали двоє людей — 11-річний хлопець і 59-річний чоловік.