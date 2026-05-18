Атака на Одесу / © фото з соцмереж

В Одесі після ворожої атаки зафіксували пошкодження житлового фонду у двох районах міста.

За даними Одеської міської військової адміністрації, пошкоджено чотири багатоквартирні та 22 приватні будинки. На місцях розгорнули оперативні штаби, працюють міські служби.

В Одесі після атаки РФ пошкоджені десятки будинків (фото)

Мешканцям надають необхідну допомогу. Також триває фіксація пошкоджень і прийом заяв на оформлення матеріальної допомоги за міською програмою “Незламна Одеса” та державною програмою єВідновлення.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок нічної атаки російських дронів пошкоджені житлові будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали двоє людей — 11-річний хлопець і 59-річний чоловік.

