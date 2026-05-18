У Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки: є влучання у районі складу
Російські війська атакують Дніпро ударними безпілотниками у ніч проти 18 травня. У місті сталася пожежа на даху багатоповерхівки, а у Дніпровському районі зафіксували влучання по складу з піротехнікою.
У Дніпрі вночі 18 травня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників. У місті триває робота сил протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За попередньою інформацією, через атаку у Дніпрі загорівся дах багатоповерхового будинку. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Також повідомляється, що у Дніпровському районі росіяни влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. На місці виникла пожежа.
Попередньо, внаслідок удару по складу минулося без постраждалих.
Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
