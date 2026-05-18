Укрaїнa
66
У Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки: є влучання у районі складу

Російські війська атакують Дніпро ударними безпілотниками у ніч проти 18 травня. У місті сталася пожежа на даху багатоповерхівки, а у Дніпровському районі зафіксували влучання по складу з піротехнікою.

Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Дніпрі вночі 18 травня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників. У місті триває робота сил протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За попередньою інформацією, через атаку у Дніпрі загорівся дах багатоповерхового будинку. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Також повідомляється, що у Дніпровському районі росіяни влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. На місці виникла пожежа.

Попередньо, внаслідок удару по складу минулося без постраждалих.

Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Атака на Дніпро 7 травня

Російські окупанти знову вгатили по Дніпру. Унаслідок російської атаки відомо про чотирьох постраждалих — серед них вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Через удар спалахнула квартира у п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

