В Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадания в районе склада
Российские войска атакуют Днепр ударными беспилотниками в ночь на 18 мая. В городе произошел пожар на крыше многоэтажки, а в Днепровском районе зафиксировали попадание по составу с пиротехникой.
В Днепре ночью 18 мая раздались взрывы при атаке российских ударных беспилотников. В городе идет работа сил противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По предварительной информации, из-за атаки в Днепре загорелась крыша многоэтажного дома. Пока информация о пострадавших уточняется.
Также сообщается, что в Днепровском районе россияне попали по составу, где хранилась пиротехническая продукция. На месте возник пожар.
Предварительно, в результате удара по составу обошлось без пострадавших.
Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Атака на Днепр 7 мая
Российские оккупанты снова устроили по Днепру . В результате российской атаки известно о четырех пострадавших — среди них беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обеим оказали медицинскую помощь на месте.
Из-за удара вспыхнула квартира в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .