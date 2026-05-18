В Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадания в районе склада

В Днепре ночью 18 мая раздались взрывы при атаке российских ударных беспилотников. В городе идет работа сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По предварительной информации, из-за атаки в Днепре загорелась крыша многоэтажного дома. Пока информация о пострадавших уточняется.

Также сообщается, что в Днепровском районе россияне попали по составу, где хранилась пиротехническая продукция. На месте возник пожар.

Предварительно, в результате удара по составу обошлось без пострадавших.

Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Атака на Днепр 7 мая

Российские оккупанты снова устроили по Днепру . В результате российской атаки известно о четырех пострадавших — среди них беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обеим оказали медицинскую помощь на месте.

Из-за удара вспыхнула квартира в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

