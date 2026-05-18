Папа Римский повторил тренд с ТікТок: видео стало вирусным

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV во время встречи с детьми в Ватикане повторил популярный в соцсетях подростковый тренд «six-seven» — характерное движение руками, во время которого выкрикивают эту фразу из двух чисел.

После того, как видео этого момента опубликовал в ТікТок католический священник Дон Роберто Фишер, ролик менее чем за сутки собрал почти 15 миллионов просмотров.

На видео дети показывают понтифику характерный жест руками и просят его повторить, выкрикивая «six-seven» («шесть-семь»).

Судя по реакции понтифика, он не совсем понимает значение этого тренда, но откликается на просьбы детей.

Когда папа Лев XIV воспроизвел популярное движение руками, дети отреагировали на это с невероятным восторгом.

После этого ролик быстро распространился в соцсетях — TikTok, X и Instagram.

Тренд «six-seven» — что известно

Этот жест и фраза «six-seven» не имеют какого-то определенного смысла и используется в среде подростков как способ снять напряжение.

Тренд стал вирусным в соцсетях после популярной песни «Doot Doot (6 7)» американского рэпера Skrilla, где он постоянно повторял фразу «six-seven».

Строчку подхватили фанаты спорта и начали накладывать ее на видео о высоких профессиональных игроках НБА — например, на ЛаМело Болла, чей рост составляет 6 футов и 7 дюймов (201 см).

Среди школьников, сначала американских, а затем и среди подростков других стран, возглас начал жить собственной жизнью. В соцсетях они массово записывают видео, где выкрикивают эту фразу и делают «баскетбольные» движения.

Обычно тренд используют в намеренно нелепых, хаотичных или шуточных видео.

