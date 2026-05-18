Тень Будапешта над Ужгородом: Как Путин наказывает Закарпатье за выбор Венгрии / © ТСН.ua

Реклама

Российский диктатор Путин, вероятно, будет продолжать удары по Закарпатью из-за поражения своего «друга» Орбана, называвшего себя защитником региона перед Кремлем.

Об этом пишет The Sunday Times.

В издании напоминают, что спрятанное в западном уголке Украины, защищенное за волшебными Карпатскими горами и вплотную примыкающее к границам Словакии и Венгрии, Закарпатье избежало большинства разрушительных последствий российского вторжения и бомбардировок.

Реклама

В последние месяцы этот регион оказался втянутым в несколько токсичную избирательную кампанию, поскольку ныне устраненный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался использовать этническое венгерское меньшинство региона как оружие в своей борьбе за пятый срок.

Война в Украине стала центральной темой предвыборной кампании Орбана, поскольку он пытался убедить венгров региона, которые имели право участвовать в том, что голосование за его соперника, Петера Мадяра, является голосом за войну, а не за мир. Предвыборные плакаты изображали Мадяра как взаимозаменяемую карикатуру на президента Зеленского, которого изображали как угнетателя 150 000 этнических венгров Украины, так и марионетку западных сил, стремящихся продолжить войну.

12 апреля Мадяр победил Орбана с огромным преимуществом и был приведен к присяге 9 мая во время неустойчивого трехдневного перемирия между Украиной и Россией. Как только это перемирие закончилось, Россия начала массированное наступление, впервые нанеся удар по Ужгороду, а также по меньшим городам Закарпатья, где проживают этнические венгры Украины.

«Конечно, это произошло из-за смены правительства в Венгрии», — сказал 14-летний школьник из города Берегово, где большинство населения составляют венгры.

Реклама

Удаленное географическое расположение Закарпатья, ближе к Берлину, чем линия фронта на Донбассе, всегда делало его маловероятной мишенью для России. Но многие из примерно 100 000 венгров полагают, что их по крайней мере неформально защищали дружеские отношения Орбана с Россией и его самопровозглашенный статус защитника венгров за пределами границ своей страны.

Поддержка Орбана всегда была высокой среди этнических венгров за рубежом, в частности, в Словакии, Румынии и Сербии, а также в Украине.

С момента избрания в 2010 году Орбан раздал этим общинам более миллиона паспортов, позволив им голосовать за него, одновременно выделяя миллионы евро из средств налогоплательщиков на образование на венгерском языке, пенсии и культурные центры. Многие в Украине проголосовали за него за это, а не за его антипатию к стране, в которой они живут.

Поражение Орбана привело к тому, что уходящее в отставку правительство отменило свое вето против кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины после того, как Мадяр пообещал, что Венгрия больше не будет блокировать его.

Реклама

На пресс-конференции в Будапеште после своего первого полного заседания кабинета министров Мадяр осудил удар по Закарпатью тональностью, которую Орбан никогда не употреблял.

«Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье, где проживают венгерские общины», — сказал он. Российского посла вызывают для ответа, когда «Владимир Путин планирует положить конец этой кровавой войне, которую он начал более четырех лет назад».

Зеленский назвал заявление Мадяра «важным посланием», добавив: «Москва в очередной раз доказала, что общая угроза не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом».

Напомним, 13 мая Закарпатье пережило самую массированную атаку дронов с начала большой войны. Впервые за время полномасштабного вторжения взрывы раздавались в Ужгороде.

Реклама

Новости партнеров