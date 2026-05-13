Закарпатье пережило самую массированную атаку дронов с начала большой войны — какие последствия (фото)
В Закарпатской области зафиксировали самую массированную атаку дронов с начала полномасштабной войны. Враг выпустил 11 беспилотников.
В Закарпатской области 13 мая зафиксировали самую массированную атаку российских беспилотников с начала полномасштабного вторжения. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры в ряде районов региона.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.
По данным военных, во время воздушной атаки на территорию Закарпатья залетели 11 вражеских беспилотников «Шахед» и «Герань». Большинство целей силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы смогли сбить или подавить.
Часть дронов достигла целей. По предварительной информации, последствия ударов не являются критическими для работы объектов жизнеобеспечения.
В настоящее время на местах попаданий работают спасатели и профильные службы.
В областной администрации поблагодарили сил ПВО, Нацгвардии, полиции и ГСЧС за оперативную работу во время массированного обстрела.
«Самое главное — пострадавших в результате сегодняшней воздушной атаки нет», — отметили в ОВА.
Также после атаки в области инициировали срочные проверки укрытий в общинах, в частности, их состояния и доступности для населения.
Атака РФ 13 мая — что известно
Напомним, 13 мая Россия нанесла массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом оказались Ровенская, Волынь, Житомирская, Киевская, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатье.
Также БПЛА РФ атаковали промышленность Одессы и энергообъекты Полтавы, оставив тысячи людей без света. В Харькове и Херсоне продолжаются разборки завалов после попаданий в жилые кварталы.