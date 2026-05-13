РФ атакувала Закарпаття 11 дронами

У Закарпатській області 13 травня зафіксували наймасованішу атаку російських безпілотників від початку повномасштабного вторгнення. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури у кількох районах регіону.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За даними військових, під час повітряної атаки на територію Закарпаття залетіли 11 ворожих безпілотників «Шахед» та «Герань». Більшість цілей сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби змогли збити або подавити.

Частина дронів досягла цілей. За попередньою інформацією, наслідки ударів не є критичними для роботи об’єктів життєзабезпечення.

Наразі на місцях влучань працюють рятувальники та профільні служби.

В обласній адміністрації подякували силам ППО, Нацгвардії, поліції та ДСНС за оперативну роботу під час масованого обстрілу.

«Найголовніше — постраждалих унаслідок сьогоднішньої повітряної атаки немає», — наголосили в ОВА.

Також після атаки в області ініціювали термінові перевірки укриттів у громадах, зокрема їхнього стану та доступності для населення.

Атака РФ 13 травня — що відомо

Нагадаємо, 13 травня Росія завдала масованої атаки по низці областей заходу та центру країни — під ударом опинилися Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина і Закарпаття.

Також БпЛА РФ атакували промисловість Одеси та енергооб’єкти Полтави, залишивши тисячі людей без світла. У Харкові та Херсоні тривають розбирання завалів після влучань у житлові квартали.

