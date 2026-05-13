Скільки політики платять ворожкам за консультації: астролог Влад Росс та експерт назвали шокувальні бюджети

Розцінки на послуги ворожок в Україні подекуди сягають кількох десятків тисяч гривень / © ТСН

Після того, як під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака сторона обвинувачення оголосила дані його переписки з жінкою, яку називають ворожкою, багато українців у соцмережах поставили питання про можливу вартість послуг українських гадалок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Відомий астролог Влад Росс в коментарі для ТСН.ua зазначив, що у ворожок, тарологів та у тих, хто називає себе відьмами є певна градація. Як і у професій.

За його словами, наприклад, ті, хто рекламує себе за допомогою оголошень на стовбах, прохають за свою разову послугу вкрай мало. Тобто вартість може коливатись до 100-200 гривень.

«Десь в Одесі поблизу «Привозу» тобі можуть розкласти карти і це буде коштувати 50 гривень. Така жінка, яка консультує політика, скоріш за все могла брати стандартну плату — 2-3 тис. доларів за один сеанс ворожіння. За один розклад карт», — каже Влад Росс.

За його припущенням, ворожка, яка могла консультувати високопоставленого українського політика, могла заробляти на місяць близько 10 тис. доларів.

Своєю чергою, знавець містичних вчень Ігор Мехеда в коментарі для ТСН.ua розповів, що спеціально досліджував тему вартості послуг тих, хто називає себе ворожками.

«Вартість послуг таких людей, хто рекламує себе за допомогою об’яв на «Дошках оголошень» може коливатись від 200 до 500 гривень за невеличку консультацію, за вчинення певної дії. Якась дія, яку такі люди називають ритуалом, звісно, може коштувати більше», — каже дослідник.

До цього він додає, що є і інша категорія ворожок, які беруть за свої послуги не менше 2 тисяч гривень.

Крім того, за словами Мехеди, є і така категорія гадалок, які оцінюють свої послуги у десятки тисяч гривень.

Деякі з українських ворожок, які консультують заможних українців, офіційно зареєстрували свою діяльність, повідомивши податковим органам, що надають інформаційні послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у суді зачитали скандальне листування Єрмака з ворожкою. Андрій Єрмак обговорював із ворожкою «Вероніка Феншуй Офіс» кримінальні справи та призначення Татарова.







