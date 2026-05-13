Укриття

В Ужгороді люди масово скаржаться, що під час повітряної тривоги та атаки дронів 13 травня не могли потрапити до укриття, а на робочих місцях не проводять евакуацію.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Скарги на зачинене укриття

За словами журналіста, люди стикаються із заблокованим доступом до безпечних місць у різних частинах міста.

«Люди мені масово скаржаться на те, що їх не пускають в укриття під час тривоги в різних локація міста. Також скаржаться щодо відсутності евакуації на деяких підприємствах», — заявив Глагола.

Скарги людей на укриття в Ужгороді. / © Віталій Глагола

У поліції Закарпаття відповіли

У Головному управлінні Національної поліції Закарпаття відреагували на поширену в мережі інформацію та розпочали офіційну перевірку.

«Поліція Закарпаття перевіряє інформацію про недопуск громадян до укриття під час атаки БпЛА в Ужгороді», — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини подій та перевіряють достовірність даних про недопуск до сховищ дітей та дорослих. У поліції наголосили, що про кожен випадок зачиненого укриття слід негайно повідомляти на спецлінію «102».

Масована атака РФ на Ужгород — останні новини

Нагадаємо, масштабна атака дронів на захід України 13 травня: в Ужгороді зафіксовано влучання в будівлю.

За попередньою інформацією, місто вперше від початку повномасштабної війни атакували російські безпілотники. Як повідомив журналіст Віталій Глагола, один із дронів-камікадзе типу «Шахед» влучив у будівлю в районі «Турбогазу» та району Табла.

