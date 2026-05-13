ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
399
Час на прочитання
2 хв

В Ужгороді під час тривоги людей з дітьми не впустили в укриття — поліція відреагувала

Поліція розпочала перевірку через зачинені укриття в Ужгороді під час атаки дронів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Укриття

Укриття

В Ужгороді люди масово скаржаться, що під час повітряної тривоги та атаки дронів 13 травня не могли потрапити до укриття, а на робочих місцях не проводять евакуацію.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Скарги на зачинене укриття

За словами журналіста, люди стикаються із заблокованим доступом до безпечних місць у різних частинах міста.

«Люди мені масово скаржаться на те, що їх не пускають в укриття під час тривоги в різних локація міста. Також скаржаться щодо відсутності евакуації на деяких підприємствах», — заявив Глагола.

Скарги людей на укриття в Ужгороді. / © Віталій Глагола

Скарги людей на укриття в Ужгороді. / © Віталій Глагола

У поліції Закарпаття відповіли

У Головному управлінні Національної поліції Закарпаття відреагували на поширену в мережі інформацію та розпочали офіційну перевірку.

«Поліція Закарпаття перевіряє інформацію про недопуск громадян до укриття під час атаки БпЛА в Ужгороді», — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини подій та перевіряють достовірність даних про недопуск до сховищ дітей та дорослих. У поліції наголосили, що про кожен випадок зачиненого укриття слід негайно повідомляти на спецлінію «102».

Масована атака РФ на Ужгород — останні новини

Нагадаємо, масштабна атака дронів на захід України 13 травня: в Ужгороді зафіксовано влучання в будівлю.

За попередньою інформацією, місто вперше від початку повномасштабної війни атакували російські безпілотники. Як повідомив журналіст Віталій Глагола, один із дронів-камікадзе типу «Шахед» влучив у будівлю в районі «Турбогазу» та району Табла.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
399
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie