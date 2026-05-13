Суд над Єрмаком може стати зброєю РФ: заява посолки ЄС Матернової

Суд над Єрмаком може стати зброєю РФ / © Катаріна Матернова

Судовий процес над екскерівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком можуть використати в гібридній війні проти України. Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова під час форуму «Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення».

Пані посол вважає, що суд над Єрмаком водночас доводить те, що в Україні працюють антикорупційні інституції. Про це пише «РБК-Україна».

Катаріна Матернова заявила, що суд над колишнім очільником ОП України можуть використати в гібридній війні проти України.

«На мою думку, той факт, що колишній голова Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, свідчить про те, що антикорупційні інституції працюють», — додала пані посол.

Попри все, це відбувається під час повномасштабної війни, і цей факт можуть використати в гібридній війні проти України, зокрема росіяни.

«Я впевнена, що, на жаль, цей факт буде використано в гібридній війні. і дехто сприйме це як доказ того, що корупція — це, власне, частина системи», — доповнила вона.

Посолка ЄС в Україні зазначила, що люди, які розуміються на реформах, аналізують і знають ситуацію, сприймуть суд над Єрмаком як доказ того, що антикорупційні інституції в Україні є стійкими та зрілими, що вони здатні працювати.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) вчора відбулося перше засідання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. 13 травня проходить друге засідання, де мають врешті вибрати запобіжний захід експолітикові.

Прокуратура вимагає арешту з рекордною заставою у 180 млн грн у справі, що налічує 16 томів. Через великий обсяг матеріалів і необхідність вивчення доказів захистом суд наразі не виніс остаточного рішення, а частину засідання перевели в закритий режим.

Під час слухань САП оприлюднила деталі справи про елітне містечко «Династія» у Козині. Слідство стверджує, що будівництво резиденцій для впливових осіб на 72% фінансувалося за корупційні кошти, а будинок для Єрмака коштував майже 180 тисяч доларів лише за проєктування.

Також прокурори повідомили про наявність у підозрюваного чотирьох дипломатичних паспортів та виявлення у його телефоні листування з фахівчинею з феншую, з якою нібито узгоджувалися призначення топпосадовців, включно з прем’єром і міністрами.

Додатково стало відомо про результати обшуків у водія ексголови ОП, в якого вилучили документи з планами впливу на кадровий склад СБУ. Сам Єрмак усі звинувачення відкидає, заявляючи про тиск на правоохоронців і свою готовність доводити невинуватість у суді, не залишаючи межі країни.

