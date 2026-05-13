7 корпус на зустрічі зі зброярами: 2026-й має стати роком НРК

Представники 7 корпусу швидкого реагування ДШВ обговорили з виробниками зброї проблеми застосування наземних роботизованих комплексів (НРК).

Про це йшлося на панельному обговоренні «Від прототипів до масштабування: що сьогодні є головним „вузьким місцем“ НРК» у межах спільно форму 7 корпусу ДШВ та Ради зброярів «Mil Tech інновації».

За словами командира роти НРК 25 ОПДБр 7 корпусу ДШВ Костянтина Бабича, протягом останнього часу наземні роботизовані комплекси почали масово застосовуватися на полі бою.

«Сто відсотків, що на кінець року ми отримаємо дуже високі результати по НРК. Вже будуть використовуватися різні платформи під різні місії. Наразі з’являється дуже багато нових виробників, які вже не роблять помилок, які допускалися ще рік чи два тому», — сказав він.

Водночас командир роти безекіпажних наземних систем батальйону БпС 77 ОАеМБр 7 корпусу ДШВ Віталій Гаврилюк зазначив, що у бригаді є платформи, які доводиться доукомплектовувати кращими відеокамерами, акумуляторами та збільшувати місткість. Також зауважив, що на сьогодні деякі НРК можуть їхати до 20 км в одну сторону, а до кінця року потрібно буде збільшити цю відстань до 100 км.

Комерційний директор «Українські безпілотні технології» Олексій Северин каже, що виробники повинні потурбуватися про те, аби збільшити ефективність двигунів та ємність акумуляторів. Однак наголосив, що наразі є інша проблема з виробництвом і направленням до військ НРК — бюрократична.

«Зараз найбільша проблема, що з 1 січня 2026 року наші всі „танчики“ перетворилися в тесли. І ми тепер змушені виставляти наші прайси за НРК з ПДВ», — розповів Олексій Северин.

Його колега по цеху — директор «Файрбокс» Олексій Руднєв — пояснив, що така законодавча ініціатива загальмувала масові поставки НРК до війська.

«Ми стикаємося кожен день з новою проблемою. І ця проблема — бюрократична, вона операційна, але вона не про війну», — додав директор «Файрбокс».

