Дружина Юрія Ткача схудла на 30 кг і шокувала несподіваною причиною змін: фото до та після

Юрій Ткач з дружиною

Дружина українського гумориста та актора Юрія Ткача — Вікторія — вперше відверто розповіла про своє кардинальне схуднення та несподівані обставини, які вплинули на її трансформацію.

Свій шлях до змін обраниця шоумена розпочала ще шість років тому. Вікторія в інтерв’ю для «ЖВЛ представляє» поділилася, що у певний момент вона просто перестала почуватися комфортно у власному тілі. Завдяки збалансованому харчуванню та підрахунку калорій їй вдалося за пів року позбутися 27 кілограмів.

Втім, згодом через стресовий період пандемії коронавірусу вага почала повертатися. У певний момент цифра на вагах сягнула 93 кг. Однак справжнім переломним моментом стала зовсім інша подія — серйозне отруєння під час подорожі до Таїланду.

Дружина Юрія Ткача

Після повернення додому у Вікторії виявили кишкову інфекцію, яку українські медики спершу не змогли правильно діагностувати. Спочатку блогерці навіть приписали хибний діагноз — гепатит. Лише після консультацій у кількох фахівців стало зрозуміло, що йдеться про нетипову для України інфекцію.

На щастя, хворобу вдалося подолати. Саме після пережитого дружина Юрія Ткача вирішила остаточно переглянути свої звички та зосередитися на здоровому способі життя. За два роки Вікторія схудла приблизно на 30 кг. Серед головних секретів своєї трансформації вона називає контроль харчування, вміння вчасно зупинятися під час їжі та прислухатися до власного організму.

Юрій Ткач з дружиною — фото до та після схуднення Вікторії

Тим часом сам Юрій Ткач із притаманним йому гумором коментує зміни дружини: «Мені пощастило, бо вийшло вихватити молодуху у 42. Красива дівчина змінилася, схудла. Гештальт з дружиною закритий».

