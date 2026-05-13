РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: "Флеш" розповів подробиці

Ракетна атака / © ТСН.ua

Реклама

Сьогодні вночі очікується чергова хвиля масованого обстрілу України із застосуванням ракетного озброєння.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов «Флеш» у телемарафоні «Єдині новини», повідомляє ТСН.ua.

За його словами, після попередніх атак ворог готує новий етап ударів. Фахівець закликав громадян бути максимально пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчої ночі.

Реклама

«Далі ми чекаємо наступну хвилю. Вночі, мабуть, буде ракетний удар», — зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливої тривалості обстрілу, експерт припустив, що атака затягнеться на кілька годин і триватиме протягом першої половини наступної доби.

«Я вважаю, що це може бути завтра до обіду. Вночі будемо бачити пуски ракет. Звертаюся до людей, треба шукати укриття й мінімізувати ризики», — наголосив «Флеш».

Масована атака РФ по Україні 13 травня — останні новини

Нагадаємо, російські війська 13 травня здійснили масовану атаку безпілотниками на західні регіони України. Внаслідок чого в Ужгороді сталося влучання в будівлю, а Львів та Івано-Франківськ перебувають під загрозою нових ударів.

Реклама

Окрім цього, у ГУР повідомляли, що 13 травня Росія розпочала нову комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківську зафіксовано влучання у житловий сектор під час чергової повітряної атаки.

До слова, Росія завдає масованої атаки по низці областей заходу та центру країни — під ударом Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина і навіть Закарпаття.

Новини партнерів