Колишній керівник Офісу президента / © Getty Images

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відкинув усі звинувачення проти себе у справі щодо елітного містечка «Династія» у Козині. Він заявив, що все його майно зазначене у деклараціях, які, за його словами, були перевірені 2025 року.

Про це кореспонденти ТСН.ua повідомляють 13 травня.

«Моє майно обмежується лише тим, що зазначене в деклараціях. Я завжди чесно і сумлінно їх заповнював», — сказав Єрмак в суді.

Також він наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ практично постійно перебував в Офісі президента.

«Від 5 ранку 24 лютого 2022 року і майже два з половиною року я перебував в Офісі президента, виїжджаючи лише у відрядження разом із президентом та іншими представниками ОП», — зазначив він.

Єрмак додав, що за цей час не мав можливості займатися придбанням чи орендою майна.

«Я нічого не купував, не орендував, не сплачував за жодні дорогі речі, оскільки перебував на державній службі й були зовсім інші пріоритети», — сказав він.

Що сказав Єрмак про свій псевдонім

Окремо Єрмак прокоментував згадки про свої можливі псевдоніми чи інші імена.

«У мене є одне ім’я — Андрій Єрмак, яке дали мені батьки майже 55 років тому. Інших імен у мене немає», — заявив він.

Він також закликав суд враховувати лише факти, які безпосередньо стосуються предмета обвинувачення.

«Сьогодні я не є державним службовцем і маю право на приватне життя та спілкування. Предмет справи стосується іншого періоду, тому прошу суд врахувати це», — підсумував Єрмак.

Єрмак відкинув усі звинувачення та зробив заяву у суді

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) триває обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Там 13 травня оприлюднили нові факти.

Зокрема, за даними слідства, Андрій Єрмак у питаннях державної ваги, зокрема щодо призначень на стратегічні посади, звертався за порадами до особи, підписаної в його контактах як «Вероніка Феншуй Офіс».

Зазначимо, що прокурори оприлюднили факти справи щодо елітного містечка «Династія» у Козині. За версією слідства, будівництво резиденцій планували для впливових осіб, серед яких називали Олексія Чернишова, Андрія Єрмака та Тимура Міндіча. У САП стверджують, що фінансування будівництва на 72% складалося з корупційних коштів, пов’язаних з енергетикою і так званим «бекофісом Міндіча».

