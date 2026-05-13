Ермак на суде откинул все обвинения по делу о легализации средств — что сказал (видео)

Бывший руководитель Офиса президента / © Getty Images

Реклама

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак отверг все обвинения против себя по делу об элитном городке «Династия» в Козине. Он заявил, что все его имущество указано в декларациях, которые, по его словам, были проверены в 2025 году.

Об этом корреспонденты ТСН.ua сообщают 13 мая.

«Мое имущество ограничивается тем, что указано в декларациях. Я всегда честно и добросовестно заполнял их», — сказал Ермак в суде.

Реклама

Также он подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения РФ практически постоянно находился в офисе президента.

«С 5 утра 24 февраля 2022 года и почти два с половиной года я находился в Офисе президента, выезжая только в командировку вместе с президентом и другими представителями ОП», — отметил он.

Ермак добавил, что за это время не имел возможности заниматься приобретением или арендой имущества.

«Я ничего не покупал, не арендовал, не платил ни за какие дорогие вещи, поскольку находился на государственной службе и были совсем другие приоритеты», — сказал он.

Реклама

Что сказал Ермак о своем псевдониме

Отдельно Ермак прокомментировал упоминания о своих возможных псевдонимах или других именах.

«У меня есть одно имя — Андрей Ермак, которое дали мне родители почти 55 лет назад. Других имен у меня нет», — заявил он.

Он также призвал суд учитывать только факты, непосредственно касающиеся предмета обвинения.

«Сегодня я не являюсь государственным служащим и имею право на частную жизнь и общение. Предмет дела касается другого периода, поэтому прошу суд учесть это», — подытожил Ермак.

Реклама

Дата публикации 17:15, 13.05.26 Количество просмотров 6 Ермак откинул все обвинения и сделал заявление в суде

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) продолжается избрание меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Там 13 мая были обнародованы новые факты.

В частности, по данным следствия, Андрей Ермак в вопросах государственного веса, в частности, о назначениях на стратегические должности, обращался за советами к лицу, подписанному в его контактах как «Вероника Феншуй Офис».

Отметим, что прокуроры обнародовали факты дела об элитном городке «Династия» в Козине. По версии следствия строительство резиденций планировали для влиятельных лиц, среди которых называли Алексея Чернышева, Андрея Ермака и Тимура Миндича. В САП утверждают, что финансирование строительства на 72% состояло из коррупционных средств, связанных с энергетикой и так называемым «бэк-офисом Миндича».

Новости партнеров