ЛНЗ разобрался с "Полтавой" и вернулся на второе место в УПЛ

ЛНЗ обыграл "Полтаву" в домашнем матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Черкассах завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля открыли счет уже на 8-й минуте встречи — голом отличился Егор Твердохлиб. Ассистировал ему Денис Кузык.

Во втором тайме черкасская команда увеличила свое преимущество — Кузык забил после передачи Марка Ассинора.

После этой победы ЛНЗ (57 очков) вернулся на второе место в УПЛ, обойдя в турнирной таблице "Полесье" (55 баллов), которое в этом туре сенсационно уступило "Эпицентру" (2:3).

ЛНЗ досрочно гарантировал себе медали чемпионата Украины — за два тура до конца команда Виталия Пономарева опережает идущее четвертым "Динамо" на 6 пунктов, но имеет преимущество над "бело-синими" в личных встречах.

Это означает, что ЛНЗ не финиширует ниже третьего места. В следующем сезоне черкасский клуб будет играть в еврокубках — во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

"Полтава" с 12 очками осталась на последней строчке турнирной таблицы УПЛ — команда ранее уже потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

В следующем туре ЛНЗ 16 мая сыграет с "Кудровкой", а "Полтава" в тот же день померяется силами с "Динамо".

