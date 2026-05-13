ONUKA рассказала о кризисах в браке с мужем, с которым 18 лет вместе: "Был переломный момент"

Лидер украинской группы ONUKA Ната Жижченко откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем, музыкантом Евгением Филатовым.

Пара вместе уже 18 лет. Артистка в интервью Славе Демину признается, что за это время они многое вместе пережили. Конечно, без кризисов не обходилось. Самое тяжелое испытание в отношениях супруги пережили после рождения их первенца. Дело в том, что Жижченко сложно давалось материнство и ее мучила послеродовая депрессия. Для певицы тогда наступил переломный момент в жизни.

«Конечно, кризисы эти были, они есть, они будут. Говорят, что три года, семь, десять и так далее. У меня это не совпадало. Самый большой кризис, наверное, был связан с материнством. Наверное, через год после рождения сына. Это был мой личный слом. Это и отношения, и карьеру, и все задело, потому что здесь, скорее всего, надломилось все то, что было у меня настроено. Это был переломный момент», — говорит артистка.

Ната Жижченко с мужем / © instagram.com/onukaofficial

Наконец, когда началась полномасштабная война, Ната Жижченко собралась и не дает невзгодам брать верх над ней. А что касается решений проблем в отношениях, то певица делится, что они с мужем это делают благодаря разговорам.

«После того, как началась большая война, как-то я собралась. Это как другая версия Наты, которая все скиллы свои собрала и ими пользуется. Отношений это также касается. Кризисы разговорами решаются. Не говорить друг с другом — это плохой вариант», — делится певица.

Отметим, Ната Жижченко и Евгений Филатов с 2008 года в отношениях. У пары есть двое детей — сын Саша и дочь Лина.

