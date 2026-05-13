Соломия Витвицкая рассекретила пол будущего ребенка: звезда устроила гендер-пати в офисе

Беременная Соломия Витвицкая с женихом / © пресслужба каналу "1+1"

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась радостной новостью — она рассекретила пол своего будущего ребенка.

Звезда организовала камерное гендер-пати в окружении коллег и провела праздничный момент в прямом эфире в Instagram. Витвицкая украсила офис 1+1 воздушными шариками и подготовила угощения для гостей, однако главную интригу вечера держал праздничный торт. Именно его телеведущая разрезала перед камерами, и внутри оказался крем синего цвета. Это означает, что у Соломии Витвицкой и ее жениха, военнослужащего Алексея Ситайло, родится сын.

К слову, в важный момент рядом с будущей мамой не было ее возлюбленного — вероятно, из-за военной службы. Несмотря на это, атмосфера праздника была теплой и эмоциональной: коллеги и подписчики активно поздравляли ведущую с будущим пополнением в семье.

Сама Соломия поблагодарила всех за поддержку и искренние слова. Ранее телеведущая рассказывала, что находится на шестом месяце беременности и делится с подписчиками тем, как проходит этот период, в частности показывала фото из своих путешествий в Карпаты.

