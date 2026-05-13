В каких городах Украины строят арендное жилье для переселенцев: отобрали пять населенных пунктов

Жилье для переселенцев

Реклама

В Украине стартует экспериментальный пилотный проект по строительству социального жилья, который должен коренным образом изменить подход к обеспечению жильем уязвимых слоев населения. По результатам конкурсного отбора, участие в программе примут пять городов: Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий.

Проект рассчитан на два года и реализуется с финансовой поддержкой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Еврокомиссии. Общий бюджет инициативы составляет 100 миллионов евро, распределенных поровну между кредитом (на 30 лет с 10-летним льготным периодом) и грантовыми средствами. Для оптимизации затрат строительство будет производиться по проектам повторного применения.

Кто может претендовать на получение такого жилья

Важным условием проекта есть полная готовность жилья к заселению. Квартиры будут предоставляться не просто с ремонтом, а полностью меблированными и оборудованными необходимой бытовой техникой.

Реклама

Помимо переселенцев на такое жилье смогут претендовать ветераны, многодетные семьи, люди с инвалидностью, а также работники социальной и критической инфраструктуры.

Ключевая особенность инициативы состоит в том, что построенные квартиры останутся в собственности общин — их невозможно будет приватизировать или перепродать, а арендная плата будет существенно ниже рыночной.

Как отбирали города

Процесс отбора общин для участия в проекте был многоэтапным и основывался на принципах прозрачности и максимальной готовности к реализации. Всего свои предложения направили 25 общин, среди которых такие областные центры, как Львов, Житомир, Николаев, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий и Полтава. Комиссия уделяла особое внимание регионам, которые стали убежищем для большого количества внутри перемещенных лиц или непосредственно пострадали от последствий оккупации и боевых действий.

Для объективной оценки было разработано 16 критериев, сгруппированных в три ключевых направления.

Реклама

Первоочередное значение имела техническая готовность общины, которая предполагала наличие свободного земельного участка площадью более гектара с уже утвержденным целевым назначением. Также критически важно наличие актуального Генерального плана, который позволял начать строительство без длительных бюрократических процедур или внесения изменений в градостроительную документацию. Отдельный акцент сделали на инфраструктурной доступности, введя жесткое «правило 500 метров». Согласно ему, будущий жилищный квартал должен располагаться в радиусе полукилометра от школ, детских садов, медицинских учреждений, остановок общественного транспорта и центров предоставления административных услуг. Техническая близость к инженерным сетям также была важной, точки подключения к электроэнергии, водоснабжению и газу должны были находиться не дальше 200 метров от границы участка. Кроме технических параметров оценивалась финансовая способность и реальная демографическая потребность общества. Приоритет отдавали тем городам, где количество переселенцев превышает 5% от общей численности населения. Кроме того, от участников ожидали готовности обеспечить софинансирование проекта в размере не менее 10% от общей стоимости строительства, используя средства местного бюджета или грантовую поддержку от доноров.

После детального изучения заявок начался второй этап, на котором представители общин представили свои архитектурные и социальные концепции. Для окончательного подтверждения данных члены экспертной комиссии осуществляли выезды непосредственно на места будущей застройки, что позволило убедиться в реальной готовности территорий к масштабным работам.

Кременчуг, Николаев и Житомир: готовность и социальные модели

Именно Кременчуг представил самый амбициозный план среди всех участников. Проект предусматривает возведение целого жилого массива, состоящего из 29 девятиэтажных домов. В общей сложности город планирует создать 1024 квартиры для социальной аренды. Этот шаг станет продолжением стратегического развития города, для которого ранее урбанисты разработали климатическую стратегию развития.

Николаевская концепция была признана комиссией одной из самых проработанных. Здесь планируют построить два десятиэтажных дома на 300 квартир. Город уже разрабатывает гибкую арендную модель, учитывающую уровень доходов каждой семьи. Кроме того, проект включает коммерческие площади, доходы от которых будут направляться на содержание всего жилищного фонда.

Житомирская община готовится к строительству девятиэтажного комплекса на 216 квартир. Городские власти планируют самостоятельно регулировать стоимость аренды, чтобы сделать ее максимально доступной для тех, кто больше всего в этом нуждается.

Реклама

Все отобранные проекты готовятся к финальному согласованию в Министерстве финансов Украины, после чего начнется практическая стадия реализации строительства.

Новости партнеров