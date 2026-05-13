Какой стаж может «не увидеть» Пенсионный фонд: какой период, кроме работы, зачисляют в него

Страховой стаж

Реклама

При оформлении пенсионных выплат будущие пенсионеры часто сталкиваются с неприятным сюрпризом, реальное количество отработанных лет не совпадает с данными Пенсионного фонда. Причина кроется в изменении законодательства, которое произошло более двадцати лет назад, и жестких требованиях документального подтверждения деятельности. Чтобы избежать потери части выплат, важно понимать разницу между трудовым и страховым стажем, а также знать, какие периоды ПФУ «не видит» без дополнительных действий со стороны гражданина.

Как засчитывается стаж сейчас: от трудовой книжки до страховых взносов

Главным водоразделом в пенсионной системе Украины стала дата 1 января 2004, когда официально было внедрено понятие «страховой стаж». К этому моменту главным документом была трудовая книжка и весь зафиксированный в ней стаж автоматически приравнивается к страховому. Однако после 2004 года правила кардинально изменились, теперь определяющим фактором является сам факт работы, а уплата единого социального взноса (ЕСВ).

Сегодня все данные об уплаченных взносах скапливаются в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Это означает, что для подтверждения работы после 2004 года бумажная трудовая книжка фактически не нужна, поскольку Пенсионный фонд владеет полной цифровой информацией о каждом работнике. Однако если работодатель не платил взносы или делал это нерегулярно, это время просто «выпадает» из расчета пенсии.

Реклама

Периоды, подпадающие под риск незачисления

Чаще всего трудности возникают с подтверждением периодов деятельности, осуществлявшейся до 2004 года без надлежащего оформления. Если в трудовой книжке отсутствует соответствующая запись или она сделана с ошибками, а другие подтверждающие документы не сохранились, ПФУ не учтет это время в стаж.

Также в зоне риска находятся лица, работавшие по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Если в этот период по договору не уплачивались страховые взносы, то такая деятельность не будет отнесена к стажу.

Отдельные правила действуют для периодов обучения и ухода за детьми, где ключевую роль играет дата события. До 2004 года обучение в высших учебных заведениях на дневной форме зачислялось в общий стаж без дополнительных условий. Однако для тех, кто учился позже, это время учтут только при условии добровольной уплаты страховых взносов.

Что касается ухода за ребенком, то в страховой стаж включаются только периоды до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Реклама

Расчет стажа месяцами и возможность доплаты

В основе подсчета стажа лежит календарный месяц, и для его полного зачисления должно быть выполнено условие минимального взноса. Если сумма ЕСВ, уплаченная за месяц, меньше установленного минимума (что часто случается при работе на неполную ставку), этот период отчислят в стаж не полностью, а пропорционально уплаченной сумме.

Однако законодательство оставляет возможность исправить ситуацию посредством доплаты к минимальному страховому взносу. Если человек отработал полнолуние, но взнос был недостаточным, он может обратиться в Пенсионный фонд для расчета суммы доплаты . После внесения необходимых средств такой месяц будет отнесен к страховому стажу как полный.

Новости партнеров