Впервые с начала полномасштабного вторжения: Россия ударила по Ужгороду (видео)

Обстрел Украины / © ТСН.ua

Реклама

В Ужгороде 13 мая раздались взрывы. По предварительной информации, город впервые с начала полномасштабной войны атаковали российские беспилотники.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, один из дронов-камикадзе типа «Шахед» попал в здание в районе «Турбогаза» и района Табла.

Реклама

«В Ужгороде „Шахед“ влетел в здание в районе „Турбогаза“ и района Табла», — сообщил Глагола.

Атака на Ужгород / © Виталий Глагола

Журналист отметил, что есть попадание.

«По моей информации, во время атаки российских „Шахедов“ один из дронов попал в объект критической инфраструктуры в районе микрорайона Дравцы», — говорится в сообщении.

Как утверждает Глагола, еще один удар зафиксировали в микрорайоне Табла.

Реклама

На местах работают все экстренные службы.

«Дроновая атака на Ужгород продолжается: над городом работает ПВО. Прилет в районе улицы Карпатской Украины», — пишет он.

Известно, что под атакой находятся промышленные районы города, склады и объекты критической инфраструктуры.

«Сейчас особенно внимательными стоит быть жителям микрорайонов Дравцы, Горяны и района села Барвинок. Всех призываю немедленно находиться в укрытиях», — отмечает Глагола.

Реклама

Дата публикации 17:26, 13.05.26 Количество просмотров 188 «Шахед» попал в Ужгороде: что известно об атаке

«Предварительно одно сбивание дрона над полем в пригороде. Выясняю», — добавил журналист.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе полыхает сильный пожар. Вероятно, он связан с вражеской атакой.

Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости

Напомним, с ночи на 13 мая Россия совершает массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под ударами оказались Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Сумская области.

В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура, учебные заведения и промышленные объекты. Украинские силы ПВО продолжали отбивать атаку, а в небе фиксировали десятки вражеских беспилотников.

Реклама

Также днем во время атаки российских беспилотников Ивано-Франковщина находится под воздушной угрозой. В частности, в Коломые были слышны взрывы, а местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.

Также взрывы раздаются в Хмельницком, Черновцах, Ровно, Одессе.

Новости партнеров