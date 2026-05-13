В Ивано-Франковской области раздаются взрывы: детали
РФ атакует Ивно-Франковскую область дронами – взрывы фиксируют в Коломне.
Ивано-Франковская область находится под атакой БпЛА. В частности, в Коломне слышны звуки взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты «Общественного».
В городе возникли перебои с электроснабжением.
Официальное заявление об атаке было ориентировано также в Ивано-Франковской ОВА.
"Враг атакует Прикарпатье! Находитесь в безопасных местах! Сохраняйте информационную тишину!", - отметила руководитель ведомства Светлана Онищук.
