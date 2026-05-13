"Шахеды" пошли странным маршрутом: что задумала Россия у границы с Беларусью

Российские войска во время очередной атаки "Шахедами" изменили тактику применения ударных беспилотников. В этот раз дроны двигаются вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5-10 километров.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов, известный как "Флэш".

Новая стратегия Рф.

По его словам, российские дроны идут буквально один за другим и сразу в большом количестве. Такой маневр может быть попыткой перегрузить украинскую противовоздушную оборону, чтобы часть целей смогла прорваться в глубь страны, в частности, в направлении западных областей.

"Каждый раз противник пытается изменить тактику применения Шахедов. На этот раз Шахеды двигаются вдоль границы РБ на расстоянии 5-10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве", - отметил Бескрестнов.

Он добавил, что противник заранее готовится к таким атакам: проводит разведку украинских средств РЭБ, изучает позиции ПВО и ищет слабые места в обороне.

"Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад. Наши ребята работают", - подчеркнул специалист.

По словам Бескрестнова, задача украинской стороны — предусматривать шаги врага и адаптировать оборону к новым тактикам российских атак.

Напомним, 13 мая мониторинговые каналы сообщают о массовом движении российских ударных дронов над территорией Украины. Беспилотники фиксируют в нескольких областях, в частности, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Херсонской.

