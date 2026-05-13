Украину ожидают температурные качели: синоптик удивила прогнозом погоды на 14 мая

В среду, 14 мая, часть Украины накроют дожди и грозы, тогда как в других регионах сохранится сухая погода. Прохладнее всего будет в центральных и северных областях, а самую высокую температуру прогнозируют на востоке страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, Левобережье Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Там ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Зато значительная часть Правобережья окажется в зоне действия антициклона, поэтому существенных осадков не прогнозируют.

Самая низкая температура воздуха ожидается в полосе от Черниговщины через Черкасскую и Кропивницкую области до Николаевщины — днем там прогнозируют +12…+14 градусов. Теплее всего будет в восточных областях, где воздух прогреется до +20…+23 градусов. На остальной территории Украины температура составит +14…+17 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 14 мая местами возможен дождь, более вероятно — в вечерние часы. Днем в столице ожидается около +16 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что прохладная погода в Украине продлится еще несколько дней, однако уже в конце недели страну накроет настоящая летняя жара.

