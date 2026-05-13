Сожженные легкие и потерянное зрение: женщина устроила мужу ад ради 400 тысяч евро

Женщину осудили за попытку убить мужчину кислотой

В Германии завершился громкий судебный процесс над 27-летней Вивьен Ф., которая с чрезвычайной жестокостью пыталась избавиться от своего 32-летнего мужа Фредерика. Земельный суд Брауншвейга признал ее виновной в покушении на убийство и причинение тяжких телесных повреждений и назначил суровое наказание — 12 лет тюрьмы и 250 тысяч евро компенсации.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

Покушение на убийство из-за развода и страховки

Трагедия произошла в ноябре 2025 года в небольшом городке Бойхте (земля Нижняя Саксония). За две недели до нападения Фредерик, работавший смотрителем за пожилыми людьми, сообщил жене, что их брак разрушен и он подает на развод.

Однако у Вивьен были собственные планы. Следствие выяснило, что она тайком заключила договор страхования жизни мужа. Вместо развода женщина решила убить его, чтобы получить 400 тысяч евро выплат. На суде Вивьен пыталась оправдаться, мол, муж случайно опрокинул на себя опасную жидкость во время ссоры в подвале, однако судьи отвергли эту версию как неправдоподобную.

Последствия поражения муравьиной кислотой

Дождавшись Фредерика, женщина неожиданно вылила ему в лицо муравьиную кислоту. Немецкое агентство dpa уточняет , что жидкость имела чрезвычайно высокую концентрацию — 94%, которая мгновенно вызвала страшные ожоги.

Мужчина чудом выжил, однако его здоровье разрушено навсегда. Роговицы обоих глаз были полностью сожжены кислотой, из-за чего он практически ослеп. Кроме того, у него отказало легкое. Фредерик провел несколько дней в искусственной коме и перенес в общей сложности 13 сложных операций. Сейчас он пытается построить жизнь заново: живет с новой девушкой и воспитывает двоих маленьких детей от брака с осужденной бывшей.

