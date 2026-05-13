Атака РФ на захід України: у Здолбунові на Рівненщині загинули два залізничники

Удар по Україні 13 травня / © "Укрзалізниця"

У Здолбунові на Рівненщині під час масованого удару РФ сьогодні, 13 травня, загинули двоє залізничників, ще один поранений.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Підступні удари ворога по залізничному містечку Здолбунів забрали життя 2х наших колег. Вони не були на робочих місцях в цей час, але ж ворог б’є без розбору, а також одного нашого колегу травмованого там же», — йдеться в повідомленні.

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин уточнив журналістам, що внаслідок атаки пошкоджено: 3 локомотива, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо, 2 мости.

Загалом 23 російські удари прийшлись саме на залізничні об’єкти на заході, півночі та в центральній частині України.

Нагадаємо, сьогодні вдень Росія завдала масованої атаки по низці областей заходу та центру країни — під ударом Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина.

Зокрема, на Рівненщині 3 людини загинуло та 4 — поранено.

Зауважимо, що, за даними моніторингових пабліків і місцевих каналів у телеграмі, крім Рівного, під атаку потрапив Здолбунів на Рівненщині. Як відомо, це важливий транспортний вузол залізничного сполучення.

