У Дніпрі зросла кількість поранених після атаки РФ: пошкоджено склади з продуктами
У Дніпрі кількість постраждалих після російської атаки зросла до п’яти. Усіх госпіталізували, двоє людей перебувають у важкому стані, також пошкоджено склади з продуктами харчування.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, через ворожий удар у місті поранення дістали п’ятеро людей. Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Чоловік та жінка перебувають у важкому стані, медики надають їм необхідну допомогу.
Крім того, внаслідок атаки росіян у Дніпрі понівечено склади з продуктами харчування. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
У регіоні під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик.