Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У Дніпрі вже п’ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки. Двоє поранених перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, через ворожий удар у місті поранення дістали п’ятеро людей. Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Чоловік та жінка перебувають у важкому стані, медики надають їм необхідну допомогу.

У Дніпрі зросла кількість поранених після атаки РФ: пошкоджено склади з продуктами

Крім того, внаслідок атаки росіян у Дніпрі понівечено склади з продуктами харчування. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

У регіоні під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик.

