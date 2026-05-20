У Конотопі російський дрон влучив у багатоповерхівку: триває рятувальна операція, є багато постраждалих

Конотоп / © фото з соцмереж

Російські війська вночі атакували Конотоп ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, де внаслідок удару обвалилися три поверхи.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

За його словами, кількість постраждалих наразі невідома, однак їх “чимало”. Також поки достеменно не відомо про кількість жертв.

“Триває рятувальна операція в багатоповерхівці, де обвалилося три поверхи в результаті влучання російського шахеду”, — повідомив мер.

Окрім житлового будинку, у Конотопі зафіксовано значні руйнування. У місті вибито вікна та двері в адміністративних будівлях, будинках і квартирах. Також, за словами Семеніхіна, внаслідок атаки знищено місцевий музей.

