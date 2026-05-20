Без бюстгальтера: Тейлор Гілл у сміливій мереживній сукні вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю

Тейлор Гілл відвідала прем’єру драматичного фільму Fjord, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю.

Модель привернула увагу своїм пікантним аутфітом на червоній доріжці. Вона з’явилася там у вінтажній сміливій чорній сукні максі з вирізами з колекції осінь-зима 2016 бренду Roberto Cavalli.

Вбрання було створене з мережива, розшитого бісером, лелітками і стразами, а також рюшами. У сукні було був глибокий V-подібний виріз і довгі розкльошені рукави. Під ним були лише чорні стринги.

Аутфіт Гілл доповнила гладким пучком, макіяжем з коричневою помадою і чорним манікюром. Лук Тейлор завершила комплектом прикрас із діамантами і сапфірами, а також золотими каблучками.

