"Добрі дрони" знову навідалися до Москви: у столиці РФ заявили про атаку БпЛА

У Москві в ніч проти 19 травня пролунали вибухи через атаку невідомих безпілотників.

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про нібито збиття кількох дронів, які летіли у напрямку міста.

За його словами, сили ППО Міноборони РФ послідовно “знищили” щонайменше чотири безпілотники. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Російські Telegram-канали повідомляли про звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони у Підмосков’ї. Інформації про постраждалих наразі немає.

На тлі атаки у московських аеропортах могли тимчасово вводити обмеження на польоти, однак офіційного підтвердження поки не було.

Масована атака на Москву — що відомо

16 травня розпочалася масована атака БпЛА на Москву. Роботу московських аеропортів довелося екстрено призупинити, а місцеві мешканці повідомляли про численні звуки вибухів. Водночас мер столиці Сергій Собянін стверджував, що нібито російські війська збили понад 120 безпілотників над Москвою протягом 16 та 17 травня.

Генштаб України повідомив, що було завдано ударів по кількох об’єктах біля Москви — по заводу напівпровідників «Ангстрем», по нафтоперекачувальній станції Солнечногорська, по Московському нафтопереробному заводу і по нафтоперекачувальній станції Володарська.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ завдали ударів по цілях у Москві та області у відповідь на російські удари по українських містах. З його слів, «війна повертається в "родную гавань"».

