Встигніть зробити це у травні: експерт назвав чотири види рослин, які потрібно обрізати для пишного цвітіння

Експерт назвав чотири види рослин, які потрібно обрізати у травні

Травень — це чудова пора для саду, саме в цей час деяким рослинам потрібна радикальна допомога господарів. Обрізання сортів, які вже відцвіли або якраз завершують цей процес, є обов’язковим етапом догляду.

Якщо вчасно приділити чагарникам та квітам трохи уваги, видалити сухі суцвіття й сформувати крону, рослини швидко відновлять сили, збережуть охайний вигляд та дадуть потужний поштовх для активного росту в новому сезоні, пише Daily Express.

Експерт із садівництва Ной Мейбі зазначає, що травень — найкраща пора для обрізання чотирьох видів рослин. Однак він наголошує: робити це слід обережно.

Багаторічні рослини

Коли мине загроза весняних заморозків, настає ідеальний момент для догляду за делікатними багаторічниками — зокрема, фуксіями, шавлією та пенстемонами. Садівник Ной зазначає, що такі культури чудово відновлюються після травневої стрижки. Це не лише провокує появу міцних молодих пагонів, а й гарантує значно пишніший розквіт згодом.

Також фахівець радить вкорочувати занадто витягнуті чи слабкі гілки, зрізаючи їх безпосередньо над брунькою, щоб кущ формувався компактним і густим.

Крім того, варто ретельно оглянути ряболисті чагарники та повністю видалити звичайні зелені пагони, які вибиваються із загальної маси. Таке просте й швидке прибирання дозволить зберегти унікальне забарвлення крони та акуратну форму всієї рослини.

В’юнкі рослини

Під час активного росту таких рослин, як жимолость, експерт рекомендує садівникам вчасно фіксувати молоді пагони, а також регулярно прибирати зів’ялі суцвіття, що допоможе значно подовжити період цвітіння.

При цьому Ной радить спрямовувати та підв’язувати стебла не вертикально вгору, а горизонтально. Такий хитрий прийом стимулює пробудження великої кількості бічних бруньок, з яких згодом сформуються нові квітучі гілки, а сама конструкція стане набагато стійкішою до сильних поривів вітру.

Також експерт радить перевірити все, що росте біля стін — фруктові дерева, троянди чи інші в’юнкі рослини — та обережно підтягнути стебла, які могли прослизнути за дріт. Робити це у травні набагато легше, поки рослини ще доволі гнучкі.

Рододендрони та гліцинія

Хоча пік розквіту рододендронів припадає саме на травень, одразу після в’янення пелюсток чагарникам потрібен правильний догляд.

Садівникам варто акуратно видалити всі відцвілі суцвіття та провести легку косметичну обрізку, щоб очистити рослину й закласти основу для формування свіжих бутонів на наступний рік.

«Видалення відцвілих квіткових бруньок допомагає рослині спрямовувати енергію на цвітіння наступного року, а не на виробництво насіння», — зазначив експерт Ной.

Гліцинія також потребує догляду наприкінці весни: щойно її пелюстки осиплються, варто видалити сухі суцвіття та вкоротити довгі пагони, щоб стимулювати появу рясних бутонів у наступному сезоні

