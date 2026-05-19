Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють пристосовуватися до нових життєвих умов

І якщо одні їх навіть не помічають, а інші легко вписуються в будь-які повороти долі, є й ті, хто не розуміє, як їм жити — і поводитися — в ситуації, що змінилася.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють пристосовуватися до нових життєвих умов.

Телець

Тельці — як найупертіші представники зодіакального кола — «впираючись рогом» у якусь обставину або принцип, як правило, не відходять від неї, навіть якщо їм навести максимум фактів і доказів, що спростовують їхню правоту. Те ж саме відбувається в життєвих ситуаціях, до яких вони звикли: перебудова становить для них велику складність.

Водолій

Водолії, незважаючи на притаманний їм креатив і, як наслідок, очевидну — чи удавану — химерність, проте, налаштувавшись на щось одне, насилу перебудовуються на інше. Їм складно перейти з одних «умов гри» на інші, навіть якщо вони є сумбурними та незрозумілими оточенню, — у них вони почуваються впевнено, а в нових — ні.

Діва

Діви дуже не люблять дискомфорту, з чим би він не був пов’язаний, і життєві обставини в цьому списку стоять на першому місці. Зіткнувшись із необхідністю що-небудь переробляти, представники знака завжди страждають, навіть якщо їм потрібно лише пересунути меблі у квартирі, про складніші професійні та життєві моменти навіть не йдеться.

