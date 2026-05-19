Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют приспосабливаться к новым жизненный условиям
Перемены, как бы мы с ним ни относились, неизбежны на нашем пути, поэтому вопрос состоит в основном в том, как мы к ни относимся.
И, если одни их даже не замечают, а другие легко вписываются в любые повороты судьбы, есть и те, кто не понимает, как им жить — и вести себя — в изменившейся ситуации.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют приспосабливаться к новым жизненным условиям.
Телец
Тельцы — как самые упрямые представители зодиакального круга — «упираясь рогом» в какое-то обстоятельство или принцип, как правило, не отходят от него, даже если им привести максимум фактов и доводов, опровергающих их правоту. То же самое происходит в житейских ситуациях, к которым они привыкли: перестройка представляет для них большую сложность.
Водолей
Водолеи, несмотря на присущий им креатив и, как следствие, явную — или кажущуюся — взбалмошность, тем не менее, настроившись на что-то одно, с трудом перестраиваются на другое. Им сложно перейти из одних «условий игры» в другие, даже если они являются сумбурными и непонятными окружающим — в них они чувствуют себя уверенно, а в новых — нет.
Дева
Девы очень не любят дискомфорта, с чем бы он ни был связан, и жизненные обстоятельства в этом списке стоят на первом месте. Столкнувшись с необходимостью что-либо переделывать, представители знака всегда страдают, даже если им нужно всего лишь передвинуть мебель в квартире, о более сложных профессиональных и житейских моментах речь не идет.
