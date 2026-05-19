Стоит копейки, а пользы на миллион: эксперты назвали овощ, который способен спасти сердце от болезней

© pixabay.com

Реклама

Сохранение здоровья сердца в условиях постоянного стресса, когда приходится ежедневно балансировать между работой и семейными делами, становится настоящим вызовом для многих людей. Однако поддержать главный орган нашего организма и обеспечить хорошее самочувствие на долгие годы можно без значительных финансовых затрат.

Эксперты Британского института исследований сердца назвали обычную свеклу одним из самых эффективных и одновременно доступных суперфудов, который способен надежно защитить сердечно-сосудистую систему. Об этом пишет Daily Express.

Свекла богата необходимыми витаминами, минералами и растительными соединениями, многие из которых обладают лечебными свойствами и полезны для здоровья.

Реклама

Свекла является одним из самых эффективных и одновременно доступных суперфудов, который способен надежно защитить сердечно-сосудистую систему / © unsplash.com

Исследователи отмечают, что свекла все чаще попадает в рейтинги самых популярных продуктов благодаря своей способности улучшать спортивные результаты. В частности, ученые активно изучают, как именно высокое содержание нитратов в этом овоще и его соке влияет на выносливость во время физических нагрузок.

Несмотря на то, что окончательных выводов пока нет, ведь одни эксперименты фиксируют заметный прилив сил и эффективность тренировок, а другие не показывают никаких изменений, этот доступный суперфуд остается в центре внимания спортивных диетологов.

Кроме того, специалисты Британского фонда сердца утверждают, что даже один стакан свекольного сока в день способен существенно снизить уровень воспаления в кровеносных сосудах. Это особенно важно для пациентов с ишемической болезнью сердца, у которых такие воспалительные процессы обычно обострены.

Поэтому эксперты советуют всем, кто стремится оздоровить свой рацион, начинать именно со свеклы, ведь это самый простой и максимально действенный шаг к правильному питанию.

Реклама

Ранее польский диетолог Александра Курень рассказала, что стебли свеклы очень полезны для организма и помогут похудеть.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров