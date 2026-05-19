Москва в огне, но Путин не хочет заканчивать войну против Украины: эксперт объяснил, почему

По оценкам экспертов, определенное количество ударов по Москве способно повлиять на ход войны. / © ТСН

Война в Украине, по оценкам президента Украины Владимира Зеленского, меняется — на днях он заявил, что украинская дальнобойность (по Московскому региону) значительно меняет ситуацию и восприятие российской войны в мире.

Способны ли такие изменения повлиять на ход войны, огорчит ли главу Кремля Путина пылающая Москва и заставит ли это по крайней мере пересмотреть цели так называемой «СВО» — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение ситуации военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Эти удары несут практическую цель — ударить во что-то важное. В нефтепроводы, НПЗ, в предприятия, производящие микроэлектронику. Вторая важная цель — показать россиянам, что война — недалеко, рядом. Показать, что она не в Белгороде, не в Брянске или Курске, а она здесь, с вами. Москва всегда была в понимании Кремля неприкосновенной, считалось, что Москва не должна испытывать никаких негативных побочных факторов из-за войны», — говорит Иван Ступак.

И продолжает: «Я приведу такой небольшой, но показательный пример. В 2022 году, когда началась частичная мобилизация в России, начали забирать на войну и москвичей, но буквально через несколько недель это привело местных чиновников к мнению, что процесс движется в неправильную сторону, что Москва должна оставаться регионом, где не ощущается война. После этого все мобилизационные меры были приостановлены».

По мнению эксперта, прямо сейчас невозможно сделать так, чтобы россияне вышли на протесты, но возможно создать ситуацию напряжения среди москвичей, чиновников.

«Для этого нужны два десятка таких ударов», — говорит Ступак.

Кроме того, он высказывает мнение, что даже страх москвичей пока не окажет особого влияния на Путина.

«Я думаю, что пока нет. Для него будет важно что-то силовое — когда много недовольных и они готовы на что-то», — говорит Ступак.

Почему Путин продолжает войну в Украине

По словам Ступака, этому есть единственное объяснение: «На выходных Герасимов (начальник Генштаба ВС РФ — Ред.) сообщил о том, что якобы захвачен населенный пункт Боровая в Харьковской области. Аналитики выяснили, что, во-первых, Боровая не захвачена, а за ее захват россияне выдали другой населенный пункт, находящийся в 25 км. То есть, согласно сообщениям Герасимова, складывается впечатление о продвижении на фронте. О том, якобы много захвачено. Поэтому, согласно тем картам, которые есть в Кремле, создается впечатление, что еще немного, пару недель и все…»

По мнению Ступака, Украине следует продолжать удары по военным целям в Московском регионе.

«Нас интересует все, что может повлиять на остановку войны. Если предприятие является монополистом в изготовлении микроэлектроники, его поражение повлияет на производство ракет», — говорит Ступак.

Резюмируя, он предполагает, что украинские удары по военным целям в Москве и Московской области являются частичным «рецептом» завершения войны.

«20% того, что это может повлиять именно на Путина. Как известно, он настаивает на том, что ему нужна вся Донецкая область, а на все остальное, как говорят в Кремле, Россия не соглашается. Этот вариант нерационален, нелогичен, здесь только принцип и все. Мне кажется, что есть 20% того, что удары по российской столице могут повлиять на Путина», — уверен эксперт.

