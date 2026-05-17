Путин снова заговорил о "конце войны": эксперт объяснил, что на самом деле стоит за заявлениями Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

Заявления Владимира Путина о возможной встрече с Владимиром Зеленским и приближение завершения войны не означают реальной готовности Москвы к компромиссу. Американист Скотт Лукас считает, что Кремль фактически повторяет старое требование – Украина должна принять российские условия.

Профессор американистики Скотт Лукас в интервью 24 Каналу прокомментировал заявления Владимира Путина о том, что он якобы может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране, но только на окончательном этапе для заключения соглашения.

По мнению эксперта, за такими формулировками не стоит реальной готовности к переговорам на равных.

"Это стандартная формулировка: вы должны показаться нам", - заявил Лукас.

Он отметил, что Кремль фактически дает понять не только Киеву, но и Вашингтону: Москва готова говорить о встрече только в том случае, если Украина согласится подписать условия, выгодные России.

По словам Лукаса, ни один украинский политик не согласится на переговоры в формате, где от Киева будут ожидать уступок типа передачи части Донетчины.

"Ни Зеленский, ни один другой украинский политик ни за что не скажет Путину: давай встретимся, просто приезжай в Женеву или где-нибудь, мы отдадим вам остаток Донбасса. Этого не будет", - подчеркнул эксперт.

"Белый шум" вместо реальных переговоров

Лукас считает, что значительная часть громких заявлений о возможных переговорах не является реальным дипломатическим процессом, а информационным шумом.

По его словам, важно не то, звучат ли из Москвы очередные заявления о "готовности к встрече", а то, готова ли Россия говорить о ключевых вопросах: территориях, гарантиях безопасности, репарации и восстановлении Украины.

"Если вы хотите опубликовать очередное заявление, которое будет означать: мы встретимся с вами, чтобы вы подписали документы о капитуляции, то даже не мечтайте об этом", - сказал Лукас.

Он также скептически оценил слова Дональда Трампа о том, что война России против Украины якобы "приближается к концу".

Лукас напомнил, что Трамп не раз заявлял о близком соглашении еще с начала своего президентства, но реальных результатов эти заявления не дали.

"Если бы мне давали евро каждый раз, когда он это говорит, я был бы сказочно богатым, а мой дом был бы гораздо больше", - иронизирует эксперт.

По его мнению, реальный интерес будет не очередным заявлением Трампа, а моментом, когда американские и украинские чиновники начнут предметно работать над планом давления на Россию для прекращения огня на линии фронта.

США говорят с Украиной о дронах, несмотря на паузу в помощи

Отдельно Лукас обратил внимание на более важный сигнал: американские чиновники продолжают контакты с украинской стороной по военному сотрудничеству, в частности, технологиям и производству беспилотников.

По его словам, это имеет большее значение, чем публичные заявления Трампа о "скором мире".

"Представители США сейчас ведут переговоры с Украиной о военном сотрудничестве, несмотря на то, что лагерь Трампа фактически перекрыл Киеву любую помощь", - отметил Лукас.

Почему Путин заговорил о завершении войны

В последнее время в западных медиа появились оценки, что Кремль может изменять риторику из-за экономического давления, усталости российского общества и отсутствия решающих успехов на фронте.

The Washington Post писала, что в России усугубляются экономические проблемы, растет общественная усталость от войны и внутреннее недовольство. Издание обратило внимание на более скромные мероприятия до 9 мая в Москве: без тяжелой техники на Красной площади, с минимальным количеством иностранных гостей и без традиционного салюта.

В то же время война все больше влияет на повседневную жизнь россиян — из-за роста цен, налогов, ограничений и страха перед ударами украинских беспилотников.

The Guardian также анализировал заявления Путина о возможном приближении войны к завершению. Среди возможных причин изменения риторики издание называло потери России, удары по нефтеперерабатывающим заводам, экономические проблемы и попытку Кремля использовать дипломатический трек для давления на Украину.

Несмотря на это, признаков реального смягчения российских требований пока нет. Москва и дальше настаивает на фактических территориальных уступках со стороны Украины, в частности, относительно Донбасса. Именно поэтому заявления о конце войны пока больше похожи на попытку создать политический фон, чем на готовность Кремля к справедливому миру.

