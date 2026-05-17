Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Журналист Виталий Портников заявил, что результаты деятельности президента США Дональда Трампа фактически способствуют интересам диктатора Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Портников напомнил о голосовании в Конгрессе США по пакету помощи Украине еще при президентстве Джо Байдена.

По его словам, тогда республиканцы долго блокировали принятие помощи Украине, Израилю и Тайваню.

«За помощь Израилю проголосовало подавляющее большинство конгрессменов-республиканцев и было много конгрессменов-демократов, которые не голосовали за помощь Израилю», — отметил журналист.

В то же время, по его словам, ситуация с поддержкой Украины была другой.

«За помощь Украине проголосовали практически все конгрессмены-демократы и небольшое количество конгрессменов-республиканцев», — сказал Портников.

Он также обратил внимание на голосование по помощи Тайваню.

«В голосовании за помощь Тайваню произошло практически то же, что с Украиной — большое количество конгрессменов-республиканцев, консерваторов, близких к Трампу, тогда не голосовали», — подчеркнул журналист.

По его мнению, это свидетельствует о симпатиях части движения Make America Great Again к России и Китаю.

«Уже тогда стало ясно, что ультраконсервативная сила Make America Great Again — не только пророссийская, но и прокитайская», — заявил Портников.

Он также убежден, что политический курс Трампа отвечает интересам Москвы и Пекина.

«Политическая программа Дональда Трампа заключается в желании сделать снова большими Россию и Китай», — сказал журналист.

Портников добавил, что за год пребывания Трампа в должности президента результаты его деятельности, по его мнению, работают именно в интересах Путина и Си Цзиньпина.

Кроме того, журналист прокомментировал заявления Трампа о формате G7 и возможном возвращении России в клуб ведущих государств.

«Когда он говорит G7 или G8, то подразумевает, что он туда затянет снова Путина. Не сомневайтесь», — заявил Портников.

По его словам, Трамп хотел бы видеть новый формат сотрудничества между США, Китаем и Россией.

«А если вы спросите меня, в какой группе он хотел бы поучаствовать? Это группа G3 — США, КНР и РФ», — отметил журналист.

Впрочем, по мнению Портникова, реальный центр влияния формируется без Вашингтона.

«Настоящая группа G2 — это Китай и Россия, что и будет продемонстрировано во время визита Путина в Пекин уже в скором времени», — подытожил он.

